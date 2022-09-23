Театр Виктюка в России превратился в военкомат

Театр Виктюка/ Пресс-служба Театра

В России театр Романа Виктюка переформатировали в военкомат.

Об этом на своее Телеграмм-канале написала российская журналистка Ксения Ларина. По ее словам, театр закрыли якобы временно, а актеров отпустили "на удаленку". "Какая удаленка у актеров", - удивляется журналистка.

По ее словам, в театре на сегодняшний момент ставят столы и расставляют таблички. "И это все не шутки, друзья. Роман Виктюк, украинец и патриот, с марта 2014 последовательный убежденный противник аннексии Крыма и агрессии против Украины. Какое же бл..тво", - написала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что элитное жилье в Москве (двухкомнатная квартира в доме №4 по Тверской улице), в котором много лет жил легендарный театральный режиссер Роман Виктюк, могла отойти в собственность мэрии ‒ поскольку не было в свое время приватизирована. Главная особенность жилища в том, что оно находится сразу за зданием Государственной Думы, неподалеку от Кремля.

Когда-то в этой квартире проживал младший сын Иосифа Сталина ‒ Василий, а затем и внук советского диктатора.

В 90-е годы квартиру решением московской мэрии передали Романа Виктюку. По оценкам риэлторов, жилье сейчас стоит около 50 миллионов рублей (приблизительно 18,4 миллиона гривен). И если квартира была не приватизирована, то должна была вернуться в коммунальную собственность.

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