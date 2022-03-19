"Гитлер собрал секту": Бадоев жестко разнес Гагарину, Баскова и Тимати за концерт и поддержку Путина

Алан Бадоев / пресс-служба

В Россия 18 марта устроили концерт по случаю оккупации Крыма. На стадионе Лужники в Москве под военные лозунги пели Полина Гагарина, Тимати, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев жестко выступил в адрес российских артистов, которым когда-то снимал клипы.

Алан Бадоев заявил, что у всех путинских фанатиков нет будущего.

"Тысячи потерянных душ. Гребаная орда, современный Гитлер собрал свою секту. Вот те, кто песни пел на сектантском игрище нацизма в России. Собственно говоря, давно забытые имена, у которых нет возможностей нигде, кроме Кремля", - резко заявил Алан Бадоев в Instagram.

Больше всего от режиссера досталось Полине Гагариной, которой он снимал клипы. На пропагандистском митинге-концерте она спела хит Виктора Цоя "Кукушка", который при жизни был известен своей антивоенной позицией.

"Пойду напьюсь за душу Полины. Так ничтожно использовать талант. Отныне твой голос равен пулям и бомбам, которые прилетели на головы украинцев", – написал клипмейкер.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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