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"Самое страшное слово... Был...": Даниэль Салем оплакивает смерть побратима на фронте

8 сентября 2022, 18:55

В прощальном слове ведущий рассказал историю их знакомства.

Даниэль Салем
Даниэль Салем рассказал о смерти сослуживца, с которым познакомился 24 февраля / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима.

Военный не стал называть имен. Он лишь поделился своим первым воспоминанием о павшем на войне с рашистами герое. Мужчины познакомились в первый день полномасштабной войны, и вместе прожили немало "приключений".

"Мы с тобой познакомились 24-го! Ты взял гранату, положил ее в карман. Затем взяв запал к ней (узргм) и разглядывая разогнал усики, достал чеку, и с огромным удивлением смотрел как улетает скоба)) Единственное что я смог сказать: "Ты это зачем сделал?" Потом - звук разрыва запала и куча удивленных глаз направленных на тебя. Следующая картина - нас комбат везет к медсестре, помню еще долго с тобой смеялись как дети. И это только одна история из наших приключений", - вспоминает Салем. На своей странице в Instagram он опубликовал совместное фото с погибшим побратимом.

Видео дня

"Ты был непосредственным и светлым! Я не знал таких людей, как ты - всегда с улыбкой, всегда с честью! Жму руку, братик", - попрощался с сослуживцем военный ведущий.

Также он опубликовал фотографию с могилы усопшего, сделанную, вероятно, после его похорон. "Всегда в наших сердцах! Герой", - пишет Салем.

'Самое страшное слово... Был...': Даниэль Салем оплакивает смерть побратима на фронте
Даниэль Салем рассказал о смерти сослуживца, с которым познакомился 24 февраля / instagram.com/daniel_jihad_salem
'Самое страшное слово... Был...': Даниэль Салем оплакивает смерть побратима на фронте
Даниэль Салем рассказал о смерти сослуживца, с которым познакомился 24 февраля / instagram.com/daniel_jihad_salem

В комментариях отмечают: самое страшное в рассказе Салема - слово "был", ведь на вероломной войне Украина теряет своих лучших людей:

"Найстрашніше слово... Був..."

"Біль...Вічна пам'ять нашим героям".

"Це просто жахіття, які хлопці гинуть. Просто нереально боляче це все усвідомлювати".

"Герої не вмирають! Назавжди в наших серцях".

"Неймовірний біль від усвідомлення того, що на цій клятій війні гинуть кращі люди".

Ранее запрещенный в Украине российский актер и звезда сериала Сваты Федор Добронравов рассказал, как его хоронили заживо в Подмосковье, и донимали сообщениями его родственников.

Одесситку Регину Тодоренко, которая упорно молчит о войне в Украине, разнесли в пух и прах за ее выход на красную дорожку в Москве, пока в ее стране гибнут люди.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес новости шоу бизнеса Даниэль Салем война России и Украины
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