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"Дорожка красная от крови украинцев": Астафьева и Анатолич разнесли веселящуюся в Москве Тодоренко

3 сентября 2022, 15:24

Молчунью Регину Тодоренко быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

Тодоренко, Астафьева, Анатолич
Регина Тодоренко, Даша Астафьева, Анатолий Анатолич / коллаж фото УНИАН

Певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков).

Видео дня

Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

"Эта дорожка красная от крови украинцев, которые погибли за последние полгода", — писал Анатолич. А то, что написала Астафьева, не представляется возможным процитировать до конца по цензурным соображениям.

Скриншоты
Скриншоты

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тодоренко поделилась первыми впечталениями, как проходили ее роды - боль от схваток она облегчала гипнотическими аффирмациями и поеданием пиццы.

В родах, которые проходили дома в надувном бассейне, принимал участие не только супруг Тодоренко, но и ее старший сын Михаил, которому всего три года.

Тодоренко также призналась, что решение производить на свет ребенка в домашних условиях она приняла совершенно спонтанно. Ее супруг, певец Влад Топалов, сперва был против этой затеи.

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Регина Тодоренко Анатолий Анатолич Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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