Определилась с позицией о войне окончательно: Регина Тодоренко выступила с важным заявлением

Регина Тодоренко / соцсети

Недавно родившая второго ребенка Регина Тодоренко удивила новым признанием. В июле 32-летняя телеведущая подарила 36-летнему российскому музыканту Владу Топалову мальчика, которого назвали Миром.

Однако молчунья Тодоренок, которая ничего не говорит о войне в Украине, надолго засиживаться в декрете не намерена.

Регина Тодоренко совсем скоро вернется к работе в Россие. Кроме этого бывшая ведущая Орла и решки отметила, что хочет стать многодетной мамой.

"Уже хотим третьего малыша, но планы на эти полгода совсем другие. Сезон шоу для молодых мам, тревел-баттл с новорожденным, релиз сериала "Секреты семейной жизни", выход моей книги сказок. Придется очень потрудиться, чтобы успеть…", - сообщила телеведущая в своем Telegram, которая похоже определилась окончательно с позицией о войне в Украине, которую цинично развязала Россия.

"Несмотря на мою влюбленность в материнство, работа не дремлет. Я обожаю работать, реализовывать свои мечты в телевизионных проектах, получать новые знания и бесценный опыт", - написала знаменитость.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что перед второй беременностью она пережила выкидыш, который произошел в результате падения во время съемок. Поэтому ко второй беременности она относилась очень бережно.

Частично именно этим она объясняет свое упорное молчание о войне в Украине: Тодоренко до последнего оставалась в России и поддерживала пропутинские взгляды своего мужа - российского певца Влада Топалова. Лишь за пару недель до родов она бежала из РФ, чтобы "сберечь жизнь внутри себя".

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