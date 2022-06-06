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"Сберечь жизнь внутри меня": Тодоренко сбежала из России накануне родов

6 июня 2022, 15:47

Молчунья Тодоренко отправилась на Бали.

Тодоренко живет на Бали. Фото Instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая продолжает молчать по поводу войне в Украине и делать вид, что в ее стране не насилуют женщин и детей, не убивают солдат, подалась на Бали.

Беременная на последних месяцах телеведущая отправилась на остров, чтобы родить второго малыша в комфортных условиях, написала она на своей странице в Instagram.

"Мы все в ожидании нового человека! Очень хотим встретиться. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали", — сообщила фолловерам Тодоренко.

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По словам телеведущей, находясь на фешенебельном курорте, она чувствует себя умиротворенной и целостной.

"Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня", — сообщила Регина.

Каждый день звезда начинает с благодарностей, медитаций, йоги, плавания. Чтобы не отвлекаться на посторонние раздражители, такие, как война россии и убийства в Украине, она и "засела в уютного гнездышко".

Тодоренко признается, что ее заявление о том, что хочет родить в ванной в номере может кого-нибудь натолкнуть на мысль о сумасшествии, но ее это не волнует, ведь одного взгляда на ванную хватило, чтобы понять — это то место, где должен родиться ребенок. Объясняет Тодоренко свое желание или гормональным всплеском, или тем, что "просто начала слышать свое тело".

Напомним, накануне вторых родов, певица и телеведущая, которая не раз говорила о том, что вторая беременность связана со многими стрессами, показала себя лежа на кушетке, черно-белой и в медицинской маске на лице.

Регина Тодоренко Тодоренко
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