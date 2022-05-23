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Располневшая Тодоренко без макияжа показала, где может родить

23 мая 2022, 15:51

Тодоренко уехала из россии.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко спрашивает у подписчиков, не родить ли ей на вилле Бали/ instagram.com/reginatodorenko

Беременная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая продолжает в упор не замечать войны в Украине и ракетных обстрелов россии, показала, как обретает спокойствие перед предстоящими родами за границей.

В частности, она написала, что время съемок за границей - это еще и возможность сбежать. "Уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает, дать себе время услышать свои мысли", - пишет она.

Она также показала кадр с животными, которые по ее словам "устраивают супертерапию". И спрашивает у своих подписчиков, не родитель ли ей на вилле класса "люкс" на Бали, в то время, как многие украинские женщины рожают в подвалах и под обстрелами.

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Что ж, видимо уставшая от работы Тодоренко спокойно путешествует по миру, ожидая полонения в семье.

Напомним, недавно подписчики Тодоренко обеспокоились кадром, который она выложила в социальной сети. На не певица предстала уставшей и на больничной койке.

Тодоренко Регина Тодоренко. Влад Топалов
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