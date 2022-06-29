Беременная Регина Тодоренко разгневалась и устроила "скандал" российским СМИ

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Одесситка Регина Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в родной Украине, резко высказалась в адрес российских СМИ.

Ведущая и певица глубоко беременна вторым ребенком.

Новость о том, что Регина Тодоренко во второй раз стала мамой, облетела Сеть. Но как оказалось, телеведущая еще не успела родить.

Слухи о том, что в семье Тодоренко и Топалова родилась дочь, опровергла помощница промолчавшей о войне в Украине одесситки.

Менеджер телеведущей поделилась в Instagram скриншотом переписки с Тодоренко. Звезда "Орла и решки" возмутилась сплетнями российских СМИ.

Как оказалось, беременная Тодоренко спокойно ждет появления второго малыша на Бали. В своем Telegram-канале телеведущая сообщила, что "стимулирует родовую деятельность" прогулками.

За день Регина находила более 13 тысяч шагов. Как отметила ведущая в приложении о здоровье, сейчас ее вес составляет 70 килограмм при росте 167 сантиметров.

В то же время одесситку захейтили в Сети за молчание о войне в родной Украине и безадресные призывы "к миру".

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Ранее Регина Тодоренко призналась, что перед второй беременностью она пережила выкидыш, который произошел в результате падения во время съемок. Поэтому ко второй беременности она относилась очень бережно.

Частично именно этим она объясняет свое упорное молчание о войне в Украине: Тодоренко до последнего оставалась в России и поддерживала пропутинские взгляды своего мужа - российского певца Влада Топалова. Лишь за пару недель до родов она бежала из РФ, чтобы "сберечь жизнь внутри себя".

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