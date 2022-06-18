Регина Тодоренко родила второго ребенка - что известно

Регина Тодоренко стала мамой во второй раз / instagram.com/reginatodorenko

Актриса, певица и ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко стала мамой во второй раз. Она уже воспитывает четырехлетнего сына Михаила от российского певца Влада Топалова.

Официальных заявлений о появлении на свет второго ребенка супруги пока не делали, однако в Telegram-канале Регины последние несколько дней появляются весьма прозрачные намеки на то, что в их семье теперь четверо человек.

Тодоренко объявила о беременности в марте 2022 года, когда, судя по размеру живота, срок был весьма значительным. 14 июня, в свой День рождения, она отметила, что ночью также родилась "клубничная Луна". Суперлуние, которое также называют клубничной луной, действительно происходило ночью 14 июня, однако Тодоренко написала "Луна" с большой буквы, что можно расценить как женское имя, которое она, вероятно, дала своей дочери. Девочка, судя по срокам, могла родиться в День рождения Тодоренко.

В пользу теории поклонников о том, что у ведущей появилась дочь, играет также рассказ самой Тодоренко о том, как она объясняла сыну, чем мальчики отличаются от девочек.

Позже Регина опубликовала фото, на котором она гуляет с детской коляской, которое она подписала: "Тренирую забытый навык :) Уже многое забылось".

Регина Тодоренко стала мамой во второй раз / t.me/todorenkoregina

Читайте такжеМама Регины Тодоренко публично обратилась к оскандалившейся дочери: "Одесская семья ждет!"

Ранее Светлана Лобода, которая в прошлом строила карьеру в РФ, ответила на клевету российского журналиста о получении миллиарда долларов за "критику России".

Также украинская певица MamaRika рассказала о необходимости срочной госпитализации, так как ее организм постепенно отказывает функционировать как нужно.

Другие новости: