Регина умерла: Серьга рассказал, после какого случая ведущая перестала существовать для него

Коля Серьга и Регина Тодоренко / Znaj.ua

Украинский музыкант и ведущий Коля Серга рассказал полную историю общения с бывшей коллегой Региной Тодоренко, которая переехала в россию и замалчивает войну в Украине.

Артист признался, что ее игнорирование записанного им публичного обращения стало моментом, когда он "похоронил" звезду в своей жизни, рассказал он в программе "Зірковий шлях".

По словам Серьги, у него нет желания больше общаться с одесситкой. "Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она отнюдь не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь – бац, и кинул земельку", – сказал ведущий.

До того, как закончить отношения с Региной, которая переживает больше за свой лишний вес, чем за тысячи смертей в Украине, звезды программы "Орел и Решка" поскандалили в публичном пространстве из-за погибшего друга Серги Алика, который по совместительству был бывшим парнем Регины Тодоренко.

Тело покойного товарища музыканта обнаружили в ходе освобождения Бучи. Он был застрелен в затылок российскими оккупантами, когда вышел из подвала.

В тот день предательница украинского народа впервые отреагировала на трагическую войну на родине, разместив траурную свечу и написав несколько строк из поэмы Марины Цветаевой.

Молчание Тодоренко заставило Сергея впервые с 24 февраля написать ей в личный чат. Экс-коллеги перекинулись несколькими словами о семье Алика, после чего украинка удалила сообщения собеседника и обвинила его в желании похайпится на своем имени.

Напомним, ранее Беременная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая продолжает в упор не замечать войны в Украине и ракетных обстрелов россии, показала, как обретает спокойствие перед предстоящими родами за границей.