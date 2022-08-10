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"Мне они привиделись": Регина Тодоренко показала фото своих родов с мужем и сыном

10 августа 2022, 19:07

Ведущая рожала в бассейне, в окружении "зрителей".

Регина Тодорнеко
Регина Тодорнеко показала фото процесса родов / t.me/todorenkoregina

Тревел-блогер, актриса и ведущая Регина Тодоренко шокировала подписчиков решением рожать второго ребенка дома, в воде, в компании мужа и трехлетнего сына. К счастью, роды прошли нормально, и 9 июля на свет появился второй сын ведущей. Мальчика назвали Мирослав.

Вчера ему исполнился 1 месяц, и молодая мама решила поделиться впечатлениями о домашних родах на своем Telegram-канале. Так Тодоренко призналась, что решение производить на свет ребенка в домашних условиях она приняла совершенно спонтанно. Ее супруг, певец Влад Топалов, сперва был против этой затеи.

"Сначала расскажу вам, как я решилась на домашние роды. Будете смеяться, но мне они привиделись. Да, да, именно так. Я просто почувствовала, что хочу родить в домашних условиях. ... Многие знают, что Владислав Михайлович у меня - приверженец традиционной медицины. "Не в средневековье живем ведь!" Мы долго обсуждали возможные варианты родов. "Я, конечно, хочу, чтоб ты рожала в нормальном госпитале, но если ты готова и хочешь домашние роды, я с тобой!" - эти слова мужа придали мне гигантской уверенности", - вспоминает блогерка.

Также она подчеркнула, что не рекомендует и не пропагандирует домашние роды, так как они имеют множество противопоказаний. Сама она долго готовилась к этому, проходила специальный курсы и тестирование на "пригодность".

К истории о родах Тодоренко добавила весьма интимный кадр, на котором запечатлен сам процесс. "Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном - это фантастика! Такое единение сердец и душ. Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку", - подписала снимок ведущая.

Регина Тодоренко
Регина Тодорнеко показала фото процесса родов / t.me/todorenkoregina

Ранее Регина Тодоренко поделилась первыми впечталениями, как проходили ее роды - боль от схваток она облегчала гипнотическими аффирмациями и поеданием пиццы.

В родах, которые проходили дома в надувном бассейне, принимал участие не только супруг Тодоренко, но и ее старший сын Михаил, которому всего три года.

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