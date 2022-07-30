Регина Тодоренко впервые показала младшего сына и рассказала о драме в семье из-за новорожденного

Регина Тодоренко впервые показала новорожденного сына Мирослава / instagram.com/reginatodorenko, t.me/todorenkoregina

Тревел-блогер, актриса и ведущая Регина Тодоренко 15 июля родила второго ребенка. Сына она назвала Мирославом, но называет его Мир, за что вляпалась в очередной скандал - выбор такого имени для человека, который делает вид, что войны в Украине нет, показался многим просто кощунственным.

Тем не менее двухнедельный малыш уже стал причиной проблем в семье блогерки. На своем Telegram-канале Тодоренко опубликовала видео, на которым держит на руках обоих своих рыдающих сыновей.

Заметно, что трехлетнему Михаилу все же не хватает внимания матери. Регина пытается успокоить Мишеля, пока Мирослав голосит ей на ухо.

Но похоже, что ее это ничуть не смущает. В истерике детей она даже нашла повод для радости. "И можете нас поздравить! у нас первая семейная "драма", - подписала ролик с рыдающими детьми Тодоренко. Плачущих сыновей на назвала "своей стереосистемой".

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Ранее Регина Тодоренко рассказала, как проходили ее роды - боль от схваток она облегчала гипнотическими аффирмациями и поеданием пиццы.

В родах, которые проходили дома в надувном бассейне, принимал участие не только супруг Тодоренко, но и ее старший сын Михаил, которому всего три года.

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