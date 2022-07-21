Ребенка "русский Мир" назвала: Регина Тодоренко попала в жуткий скандал

Тодоренко раскритиковали из-за имени сына.
На днях Регина Тодоренко, которая родилась и выросла в Украине, родила второго сына и назвала его Миром. Ведущая Катя Осадчая, не раз осуждавшая ее молчаливую позицию, считает это верхом цинизма.
Выбором имени для младшего сына Регина Тодоренко возмутила не только сеть, но и звезд украинского шоу-бизнеса. Вместо поздравлений она получила очередную волну хейта.
Катя Осадчая обещала себе, что больше не будет говорить о предателях Украины, чтобы "не добавлять им популярности". Однако обойти вниманием очередной ляп главной "голубки мира" не смогла. По мнению телезвезды, молчунка Тодоренко окончательно пробило дно.
"Когда человек с украинским паспортом, живущий в россии, молчит 5 месяцев и не называет войну войной, но называет новорожденного сына Мир… Я думала, что видела уже весь цинизм мира, но нет, здесь демонстрируют очередное дно", – отреагировала Катя Осадчая.
Ведущая Дарья Астафьева не подбирала слова о новости с Тодоренко. Она назвала гастролершу "чмонею" и посоветовала пока не поздно переименовать Мира.
"Советую рыгыне тодоренко новорожденного сына переименовать из "Мир" на "путин". Так лучше", – писала звезда в инстаграм-сторис.
Шоумен Владимир Остапчук метко подметил, что мальчик – "русский Мир", хоть и родился в США.
"Я здесь пропустил. Тодоренко назвала сына "Мир". По паспорту он россиянин. Ребенок жалко. Ибо теперь на всю жизнь он "русский Мир", – пошутил Владимир Остапчук в соцсети.
Напомним, ранее Регина Тодоренко, едва оправившись после родов, поспешила поделиться с поклонникам подробностями появления своего второго сына на свет.
В своем Telegram-канале она опубликовала видео весьма странного содержания: она, стоя на кухне, с жадностью и стонами поедает пиццу, размазывая соус по лицу. В конце Тодоренко и вовсе воспроизвела странную, высокую ноту.
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