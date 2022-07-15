Теперь точно: Регина Тодоренко родила второго ребенка - первое фото с младенцем

Регина Тодоренко родила второго ребенка / instagram.com/reginatodorenko

Тревел-блогер, актриса и ведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка. Артистка сделала официальное заявление на своей странице в Instagram.

От певца, бывшего солиста группу Smash, Влада Топалов, с которым Тодоренко жената с 2018 года, у нее уже есть трехлетний сын Михаил.

Регина держала интригу о том, кого же они ожидают на этот раз - мальчика или девочку. Плод был очень крупным, и перед родами Тодоренко не на шутку боялась.

"Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу БОГАТЫРЬ. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям МИР", - написала она.

Также Тодоренко показала первое фото новорожденного. На черно-белом снимке она с мужем держит на руках закутанного в пеленки сына на фоне тропического пейзажа.

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз / instagram.com/reginatodorenko

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Слухи о том, что Тодоренко родила, появились еще в средине июня. Артистка с азартом их поддерживала - намекнула на то, что ждет дочку, и даже заинтриговала ее именем.

Однако скоро молодой маме эти сплетни надоели. Она начала ругать СМИ за то, что они лезут в ее личную жизнь.

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