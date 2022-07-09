С ума сойти: беременная Тодоренко раскрыла тайну будущего ребенка

Регина Тодоренко поделилась личным секретом/ Instagram

Беременная украинская телеведущая, которая живет и работает в россии, а также полностью игнорирует войну в Украине Регина Тодоренко, поделилась информацией о своем будущем ребенке.

В частности, она сообщила в своем Телеграмм-канале весом будущего малыша. Оказалось, что телеведущая сходила на УЗИ, где ей сказали, что ее еще нерожденный ребенок уже весом 5 кг.

"Пожелайте мне удачи", - написала она.

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Отметим, беременная Тодоренко спокойно ждет появления второго малыша на Бали. В своем Telegram-канале телеведущая сообщила, что "стимулирует родовую деятельность" прогулками.