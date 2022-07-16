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Стонет и запихивается пиццей: Регина Тодоренко показала, как проходили ее домашние роды

16 июля 2022, 03:50

Артистка рожала под гипнозом.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко показала, как проходили роды / instagram.com/reginatodorenko

Тревел-блогер, актриса и ведущая Регина Тодоренко, едва оправившись после родов, поспешила поделиться с поклонникам подробностями появления своего второго сына на свет.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео весьма странного содержания: она, стоя на кухне, с жадностью и стонами поедает пиццу, размазывая соус по лицу. В конце Тодоренко и вовсе воспроизвела странную, высокую ноту.

К счастью, она привела к ролику разъяснение: артистка снимала себя во время схваток в некоем подобии транса. Ранее она заявляла, что планирует домашние естественные роды в воде. Снять боль и напряжение ей помогали гипнотические аффирмации, которая она слушала через наушники.

"Когда вы рассказывали мне о своих легких родах, мне так помогли ваши истории настроиться на положительную волну, избавиться от тревог, успокоиться. И теперь я очень хочу поделиться с вами своей историей. На этом видео я проживаю одну из схваток! Каждой женщине желаю рожать легко, в любви, спокойствии и в безопасности! В наушниках у меня - гипнотические аффирмации", - написала Тодоренко.

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Слухи о том, что Тодоренко родила, появились еще в средине июня. Артистка с азартом их поддерживала - намекнула на то, что ждет дочку, и даже заинтриговала ее именем.

Однако скоро молодой маме эти сплетни надоели. Она начала ругать СМИ за то, что они лезут в ее личную жизнь.

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