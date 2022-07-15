"Не дай Бог на землю Украины нога твоя ступит": украинская певица разнесла Регину Тодоренко

Mamarika, Регина Тодоренко / соцсети, РИА Новости

Украинская певица Mamarika, которая хорошо знакома с Региной Тодоренко, жестко ее осудила за молчание из-за войны в Украине.

В интервью Алины Доротюк Mamarika заявила, что если бы в первые дни войны та приехала домой и извинилась, то нашла бы работу даже на украинском ТВ.

Mamarika говорит, что если бы Регина Тодоренко пошла по пути Лободы, которая донатит на восстановление Ирпеня, то Украина простила бы ей 8 лет сидения на двух стульях. Но единственная причина, по которой одесситка Регина Тодоренко и словом не обмолвилась о войне – страх "остаться без бабок".

"Я уверена, если бы она приняла позицию, извинилась, начала донатить, работать, возможно, ее поддержали бы. Она нашла бы здесь работу и работала бы дальше. Но она не сделала ничего. Для меня маразм в высшей степени абсолютно. Это дно. Все там говорят, что она беременна. Но какое это имеет отношение к твоей позиции, к твоему сознанию?"", - говорит Mamarika.

Еще больше певицу возмутило абсурдные оправдания Тодоренко о том, что у них с Владом Топаловым "не во всем совпадают позиции", а политические разговоры разрушают их семью.

"Ты личность, ты кто? Она постоянно говорила, что она такая независимая, зарабатывает… Что значит "я не могу пойти наперекор своему мужу"? Это тупо, странно в наше время такое в слух говорить. Что это за внутренний семейный патриархат?", – не понимает певица.

"Ты дура, просто дура. Не с кем говорить. Сиди там, и не дай Бог на эту землю нога твоя ступит. Она будет тебе обжигать ноги. И твои дети, и твои мужья – сидите там, и да будет так. Аминь", – эмоционально заявила Mamarika.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что перед второй беременностью она пережила выкидыш, который произошел в результате падения во время съемок. Поэтому ко второй беременности она относилась очень бережно.

Частично именно этим она объясняет свое упорное молчание о войне в Украине: Тодоренко до последнего оставалась в России и поддерживала пропутинские взгляды своего мужа - российского певца Влада Топалова. Лишь за пару недель до родов она бежала из РФ, чтобы "сберечь жизнь внутри себя".

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