Теперь я знаю, как рожать в компании сына и мужа: Тодоренко рожала в компании 3-летнего ребенка

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в Украине и недавно стала матерью во второй раз, раскрыла некоторые подробности своих родов.

В частности, как оказалось, на родах присутствовал ее 3-летний сын Майкл и муж Влад Топалов.

Кстати, некоторые российские СМИ сообщают, что Тодоренко рожала в Канаде и, по некоторым данным, ее роды обошлись около 20 тысяч долларов.

Ранее Тодоренко также показала, как она рожала, запихиваясь пиццей, пропевая странные звуки в гипнотическом трансе.

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Она также цинично пожелала всем рожать в безопасности, видимо имея ввиду бедных украинских рожениц, которые были вынуждены рожать под российскими обстрелами в подвалах.