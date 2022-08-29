Ведущий и военный Даниэль Салем показал новую патриотическую татуировку на могучей груди

Мужчина уже называет новый нательный рисунок своей непробиваемой броней.
Украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем пребывает на реабилитации после очередного ранения.
Военный посетил Одессу, где обзавелся новой "броней" - патриотической татуировкой, которую нанес на грудь. Тело артиста покрывает множество рисунков, но этот оказался для него очень особенным.
На своей странице в Instagram Салем показал, как выглядит его новое тату. Это - вышиванка, выполненная в черно-красных оттенках.
"Это - моя новая броня! Ни одна пуля не пройдет! Клас!" - поделился впечатлениями ведущий.
Сбоку от орнамента можно разглядеть еще одну патриотическую татуировку на груди Салема - контур Украины с сине-желтыми мазками.
Ранее украинская певица Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского Франциска, который назвал воинственную рашистку и дочь идеолога российского фашизма Александра Дугина Дарью "невинной жертвой войны".
Украинская певица Даша Астафьева, которая и сама активно занялась волонтерством, показала украинца, который перевел в помощь армии фантастическую сумму.
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