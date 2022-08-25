Перевел 60 млн долларов на ВСУ: Астафьева показала мужчину, который крупно помог украинской армии

Мужчина самостоятельно с начала полномасштабной войны России против Украины перевел немалую сумму средств для украинских защитников.
Украинская певица Даша Астафьева, которая и сама активно занялась волонтерством, показала украинца, который перевел в помощь армии огромную сумму.
С 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение на территории Украины, украинцы сплотились и стали помогать друг другу.
В частности, они начали донатить немалые суммы для украинских защитников и переселенцев. К примеру, Олег Крот самостоятельно перевел на помощь ВСУ 60 миллионов долларов и даже не афишировал это.
Астафьева решила, что о мужчине должна знать вся страна. Поэтому исполнительница показала его в своем Instagram и рассказала о его вкладе для победы Украины.
"Знакомлю вас с людьми, которых должна знать страна! Олег Крот – украинец, который с начала вторжения задонатив 60 млн долларов на ВСУ. Молча. Обожаю айтишников. Увидите на улице – поблагодарите и обнимите", — написала артистка.
Читайте также:
- Контрнаступление приближается: Мусиенко объяснил, как "чаши весов" на фронте склоняются на сторону ВСУ
- ВСУ готовят контрнаступление не дожидаясь ленд-лиза: эксперт раскрыл подробности
- Войска РФ атаковали ВСУ на нескольких направлениях и получили ответный удар – Генштаб