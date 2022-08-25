Перевел 60 млн долларов на ВСУ: Астафьева показала мужчину, который крупно помог украинской армии

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева, которая и сама активно занялась волонтерством, показала украинца, который перевел в помощь армии огромную сумму.

С 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение на территории Украины, украинцы сплотились и стали помогать друг другу.

В частности, они начали донатить немалые суммы для украинских защитников и переселенцев. К примеру, Олег Крот самостоятельно перевел на помощь ВСУ 60 миллионов долларов и даже не афишировал это.

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Астафьева решила, что о мужчине должна знать вся страна. Поэтому исполнительница показала его в своем Instagram и рассказала о его вкладе для победы Украины.

"Знакомлю вас с людьми, которых должна знать страна! Олег Крот – украинец, который с начала вторжения задонатив 60 млн долларов на ВСУ. Молча. Обожаю айтишников. Увидите на улице – поблагодарите и обнимите", — написала артистка.

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