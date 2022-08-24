Даниэль Салем рассказал о страхе на передовой и сколько раз попадал под обстрелы

Даниэль Салем рассказал об обстрелах и страхах на фронте / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер и ведущий Даниэль Салем сейчас защищает Украину от рашистских оккупантов. Он служит в спецподразделении авиаразведки, и сейчас восстанавливается после очередного ранения.

Как Салем признался в интервью для ЖВЛ, под обстрел он попадал целых семь раз. Однако без раздумий вернется на передовую, как только ему позволят медики.

Звездный защитник рассказывает, что на передовой ему совсем не страшно: "Ты не боишься. Вообще это как Counter Strike. Ты там и всё. Нет прошлого, нет будущего. Трудно, но не страшно. В тот момент (во время боевого задания – прим. редактора). Страшно, когда ты только идешь на задание, и страшно, когда все кончится".

Сложнее этого для него разлука с маленькой дочерью. Нерастраченное чувство любви усугубляется ужасами, которые Салему приходится наблюдать на войне. "Не спится. Вообще. Трудно спать, кошмары... Мне потребуется очень много работать с психиатром, чтобы залечить все раны, которые внутри. Ты видишь ужасающие вещи, слышишь ужасные вещи. Много раз просыпаешься в поту. Во-первых, я очень скучаю по дочери, во-вторых меня пугает тот факт, что я не знаю, когда это все закончится. И я понимаю, что еще не скоро я увижу дочь", - с горькой улыбкой рассказывает Даниэль.

Ранее стало известно, что 53-летний украинский актер, звезда сериалов Крепостная и Поймать Кайдаша, Андрей Луценко ушел на фронт, защищать Украину в составе приграничного отряда.

Заядлый путинист и российский актер Владимир Машков впервые публично отреагировал на антивоенную и проукраинскую позицию его единственной дочери Марии, также актрисы, которая сейчас проживает США.

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