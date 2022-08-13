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Стал резервистом: 53-летний актер из сериала "Крепостная" уничтожает врага на фронте

13 августа 2022, 22:17

Заслуженный актер Украины Андрей Луценко воюет в составе одного из пограничных отрядов.

Андрей Луценко
Известный актер Андрей Луценко ушел на фронт защищать Украину / Коллаж фото kino-teatr, Скриншот

Известный украинский актер Андрей Луценко, сыгравший в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и многих других, пошел на фронт воевать против российских оккупантов. Он пополнил ряды одного из пограничных отрядов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Известно, что 53-летний Луценко был актером Донецкого академического областного драмтеатра в Мариуполе. Заслуженный артист Украины ранее уже защищал Украину. Он воевал против врага с 2014 до 2017 года в зоне АТО.

24 февраля Андрей Луценко поехал в театр и сообщил директору, что поедет на фронт.

"Когда я был молод и красив, мне было 18 лет, срочную службу я служил в пограничных войсках. Когда было АТО в 2014-м я тоже попросился именно в пограничники. Три года с пограничниками там был. Ну а уже потом стал резервистом именно Госпогранслужбы", - сказал Луценко.

Актер добавил, что после победы подарит любимой жене букет роз, соберет своих студентов и будет стараться не вспоминать о том, что было на фронте.

Украинский актер Руслан Пахоми, который принимал участие в съемках четвертого сезона сериала "Крепостная", пошел с оружием в руках защищать Украину от врага. Парень вступил в ряды ВСУ, а перед этим с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был в теробороне. Теперь он стоит на страже безопасности государства в родной Одесской области.

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