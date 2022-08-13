Соловьев истерит по поводу отъезда и позиции Лобода

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

В России все никак не могут успокоиться от того, что на их эстраде остались лишь престарелые звезды в леопардах, а украинские исполнители поддержали Украину и покинули страну-террориста Россию навсегда.

В стороне от отъезда украинки Светланы Лободы не остался и один из главных пропагандистов кремля и такой же виновник в тысячах смертей украинцев Владимир Соловьев.

По его мнению, слова Светланы Лободы о том, что из России выезжает вся интеллигенция, не стоит воспринимать всерьез. Он также критикует Лободу за то, что та "долгие годы зарабатывала в России".

Читайте такжеЛобода показала младшую дочь и объяснила, что не так с ее именем

"Она всем нам объясняет про то, кто мы и какие они. То есть мы все в телевизор смотрим, мол, у нас нет никакой другой точки зрения, а интеллигенция вся, поющая ртом, уехала", — скатился в хамство в своем шоу 58-летний пропагандист, который лишился имущества в Италии из-за своего систематического вранья.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода рассказала, допускает ли она возможность продолжать выступления в РФ, которая развернула полномасштабную войну в Украине.

В интервью для грузинского журналиста Ноэ Сулаберидзе, артистка рассказала, как ее дети реагирую на войну, и как она объясняет им, что происходит в стране.