УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Светлана Лобода рассказала, когда вернется в РФ

1 августа 2022, 16:54

Ее дочери сложно переживают расставание со своей прежней жизнью.

Светлана Лобода
Светлана Лобода рассказала, когда будет готова вернуться в РФ / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, допускает ли она возможность продолжать выступления в РФ, которая развернула полномасштабную войну в Украине.

В интервью для грузинского журналиста Ноэ Сулаберидзе, артистка рассказала, как ее дети реагирую на войну, и как она объясняет им, что происходит в стране.

Долгое время Лобода и двое ее дочерей, 4-летняя Матильда и 11-летняя Евангелина, проживали в России. Там артистка строила карьеру, однако, с началом полномасштабной войны, спешно покинула страну-агрессора.

Матильда тяжело переживает переезд и войну: Светлана старается быть с ней предельно честной, но девочка все же тоскует за прошлой жизнью. "Дети вообще очень сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ними разговаривала об этом, с первых дней. Объясняла и показывала видео и фотографии, и объясняла, почему мы не можем остаться, почему мы выбираем такой путь. Она (Ева, старшая дочь Лободы - прим. редактора) меня слышит, она меня понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям", - рассказывает артистка.

Однако она подчеркивает, что остается неумолимой в своем решении - ни она, ни ее дочери не вернутся в РФ, пока в Украине война: "Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем. И не вернемся. До тех пор, пока власть (РФ - прим. редактора) будет вот так вот себя вести, пока она будет убивать, пока она будет истреблять наш народ, я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву, и жить в России. Это исключено".

Младшая дочь Лободы тоже сложно адаптируется к таким сложным переменам в ее жизни, но из-за ее возраста Светлане проще оберегать ее от потрясений: "Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто у меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы уехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, мы смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает".

Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.

Певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Светлана Лобода Лобода новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:02

Как почистить стиральную машину от накипи: 3 простых "домашних" способа, которые сохранят вашу технику

17:01

Эксперт пояснил, как и когда развалится путинская вертикаль власти в России

16:59

РФ собирает новый ударный кулак: эксперты назвали направление главной атакиВидео

16:56

Гороскоп на август 2022 для Водолеев: кризис, армия и опасность

16:54

Светлана Лобода рассказала, когда вернется в РФ

Реклама
16:49

"Стратегическая цель": Хара объяснил, почему Украина должна разрушить Крымский мостВидео

16:44

Приметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь бедуВидео

16:36

План трех "Д" с максимальным ударом по войскам РФ: Подоляк назвал сценарий контроперации ВСУВидео

16:29

Астролог предупредила о том, какие опасности таит в себе август для УкраиныВидео

16:24

Украина получила новую партию мощных HIMARS - РезниковВидео

16:09

"Сначала – уничтожение оккупантов": Данилов назвал условие переговоров с РФВидео

16:03

Последнее хвастовство: кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУВидео

15:58

В Каховке партизаны подорвали машину вместе с коллаборантом, он в реанимации - СМИВидео

15:55

ВСУ освободили более 40 пунктов на Херсонщине: ситуация критическая, людям следует уезжать – ОВАВидео

15:53

Актер из сериала "Крепостная" ушел на фронт защищать Украину

15:41

Гороскоп на август 2022 для Козерогов: резкие перемены, снижение дохода и любовный треугольникВидео

15:32

Полыхало и взрывалось до утра: подробности ликвидации военного склада РФ на ХерсонщинеВидео

15:24

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

15:21

Киев "засыплет" ракетами: известна точная дата - жуткий прогноз экстрасенсаВидео

15:13

"Сейчас все будет однозначно": эксперт рассказал, признает ли Запад референдумы 11 сентября

Реклама
15:04

"Зомби в клетке": Бабкин рассказал о родственниках из России

15:01

16-тонные HIMARS стояли на втором этаже: в РФ заявили об уничтожении 2 РСЗО и оконфузилась с видеоВидео

15:00

Гороскоп на июль 2022 для Стрельцов: работа мечты и чудесное выздоровлениеВидео

14:59

Ракетные удары по Москве: Тука назвал цели для ВСУВидео

14:27

От психопатии до онкологии: психолог объяснил, какими заболеваниями страдает ПутинВидео

14:24

79% украинцев за закрытые границы Россией с визами и таможнями - новый опрос

14:15

"Своих даже не забирают": буряты и россияне убивают друг в друга на ХерсонщинеВидео

14:07

В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II - РезниковВидео

14:03

Евгений Жуков. Кадыровцы, зверства бурятов, раздача оружия населениюВидеоблоги

14:00

В новых "Сватах" сыграет дублер Добронравова

13:55

Успешное контрнаступление на Херсонщине: ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них прапорщик и офицерВидео

13:50

Досье Traffic Devils досье

13:45

Тепло, но неустойчиво - с дождями и грозами: прогноз погоды от Диденко на 2 августаВидео

13:42

"Все империи распадаются": эксперт оценил сценарий развала России после войны в Украине

13:37

Безруков опозорился заявлением о своих яйцах

13:33

Москва должна соблюдать обязательства: Кулеба о прорыве "зерновой блокады" РФВидео

13:16

Муж погиб, 13-летний сын истекал кровью на глазах у матери: медики спасли раненую женщину из ЛиманаВидео

13:14

Платье в аренду, крепкий коктейль и шикарный особняк: Борис Джонсон сыграл с женой пышную свадьбу

13:00

Гороскоп на завтра 2 августа 2022: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желанияВидео

12:27

Американские эксперты пояснили, как агрессоры пытаются уберечь Антоновский мост от обстрелов ВСУВидео

Реклама
12:17

В Англии болельщики на руках спустили мальчика с украинским флагом к футболисту ЗинченкоВидео

11:54

Как выбрать идеальный кофе для кофемашины или кофеварки и не попасть впросак

11:49

Анатолий Анатолич жестко в сказке поглумился над Тодоренко, Седоковой, Джиганом и Путиным

11:46

Врут и не краснеют: генштаб РФ выдал сожженную солому за уничтоженные ракеты к HIMARS

11:28

"Предатель" уехал домой 200-ым: ВСУ ликвидировали 22-летнего оккупанта из ДонецкаВидео

11:05

Выплаты переселенцам: кто из украинцев не получит деньги в августеВидео

11:00

Запорожское направление – самый слабый участок для РФ, она "латает дыры" подкреплением – разведка БританииВидео

10:59

"Нет БК - нет запала у войска": ВСУ мощно влупили вблизи Скадовска и уничтожили 3 склада оккупантовВидео

10:39

"Надо усиливать ПВО": Гиркин испугался за судьбу Севастополя и Крымского моста

10:36

В Украине заштормит: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погодыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять