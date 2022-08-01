Светлана Лобода рассказала, когда вернется в РФ

Светлана Лобода рассказала, когда будет готова вернуться в РФ / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, допускает ли она возможность продолжать выступления в РФ, которая развернула полномасштабную войну в Украине.

В интервью для грузинского журналиста Ноэ Сулаберидзе, артистка рассказала, как ее дети реагирую на войну, и как она объясняет им, что происходит в стране.

Долгое время Лобода и двое ее дочерей, 4-летняя Матильда и 11-летняя Евангелина, проживали в России. Там артистка строила карьеру, однако, с началом полномасштабной войны, спешно покинула страну-агрессора.

Матильда тяжело переживает переезд и войну: Светлана старается быть с ней предельно честной, но девочка все же тоскует за прошлой жизнью. "Дети вообще очень сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ними разговаривала об этом, с первых дней. Объясняла и показывала видео и фотографии, и объясняла, почему мы не можем остаться, почему мы выбираем такой путь. Она (Ева, старшая дочь Лободы - прим. редактора) меня слышит, она меня понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям", - рассказывает артистка.

Однако она подчеркивает, что остается неумолимой в своем решении - ни она, ни ее дочери не вернутся в РФ, пока в Украине война: "Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем. И не вернемся. До тех пор, пока власть (РФ - прим. редактора) будет вот так вот себя вести, пока она будет убивать, пока она будет истреблять наш народ, я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву, и жить в России. Это исключено".

Младшая дочь Лободы тоже сложно адаптируется к таким сложным переменам в ее жизни, но из-за ее возраста Светлане проще оберегать ее от потрясений: "Матильда маленькая, ей 4 года. Она часто у меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы уехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, мы смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает".

Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.

Певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.

Другие новости: