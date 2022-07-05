Плакали и молились: Лобода рассказала, как спасали ее бабушку из Ирпеня

Светлана Лобода с бабушой / Vesti.ua

В первые недели войны бабушка украинской певицы Светланы Лободы, которая поддержала Украину, была одна в квартире в Ирпене.

Как рассказала артистка изданию Vesti.ua, пенсионерка болеет сахарным диабетом и ей был необходим инсулин. Лобода рассказала, что в то время, вывезти ее из города казалось невозможным: оккупанты подорвали мост, а сама бабушка передвигаться не могла.

По словам певицы, вся их семья искала пути вывоза бабушки из Ирпеня. "Мы думали, что уже не успеем, мы плакали и молились. У бабушки сахарный диабет, и она два дня пробыла без инсулина, потому что никого не было рядом, чтобы помочь. А доставка лекарства была на то время затруднена — шли обстрелы. Нам все же удалось найти машину, которая через поля, объездными путями, приехала к дому бабушки. Пришлось выламывать двери. В этот день ее квартира еще была цела, а вот соседняя уже попала под обстрел. Через день мы смогли спасти и вывезти бабушку Машу, а через два дня в ее дом попал снаряд", — рассказала она.

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Напомним, ранее в россии рассказали, что будет с недвижимостью звезд которые поддержали Украину и выступили против войны.