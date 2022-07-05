В России рассказали, что будет с элитной недвижимостью Лорак, Брежневой и Лободы

Светлана Лобода и Вера Брежнева врядли смогут продать свои дома/ instagram.com/lobodaofficial

Украинские певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые несколько лет работали и жили в россии и покинули ее из-за жестокой войны в Украине, теперь вряд ли смогут вернуть себе деньги за продажу собственной недвижимости в россии.

По информации Стархит, деньги артистки давно вывели на заграничные счета, а вот с элитными особняками в Подмосковье дела обстоят сложнее. В частности, Брежнева и Лобода - не единственные, у кого есть элитная недвижимость, также апартаментами в российской столице владеют Ани Лорак, Анна Седокова, Артем Умрихин (продюсер, солист Artik&Asti) — кроме Лорак, все они выехали из россии, после того, как последняя жестоко и нагло вторглась на территорию Украины.

"У Лорак и Лободы особняки в одном загородном поселке — в Истринском районе, в 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Вера Брежнева сейчас живет в Италии, ее дом площадью 400 квадратных метров, стоимостью 1 миллион долларов, находится в элитном подмосковном поселке "Миллениум Парк", что в 19 км от МКАД", — пишут СМИ.

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Что будет, если украинские знаменитости, не имеющие российского гражданства, захотят продать эту недвижимость? Об этом рассказал специалист Сергей Романов, который посоветовал обратить внимание на Указ путина №81 от 01.03.2022 года. "В соответствии с ним для заключения сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество в России, в которой участвуют контрагенты из государств, которые ввели ограничения в отношении РФ и подконтрольные им лица — с 02.03.2022 года нужно получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. В остальном у иностранных граждан нет ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке", — комментирует юрист новшества в законодательстве.

Из этого можно сделать вывод, что украинские звезды, критиковавшие войну и нападение россии на Украину, испытают серьезные трудности при проведении сделок с недвижимостью. "Теперь им будет непросто (чаще всего невозможно) совершать любые сделки (продать, подарить и так далее) с недвижимостью в россии", — подчеркнул эксперт.

Напомним, россияне никак не могут оставить в покое все, что касается Украины. Так, в новом музыкальном рейтинге "Hot list", первые два места занимают украинские певицы: запроданка Ани Лорак и звезда украинской эстрады Тина Кароль.