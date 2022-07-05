УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В России рассказали, что будет с элитной недвижимостью Лорак, Брежневой и Лободы

5 июля 2022, 05:00

Оказывается, теперь там действует интересный закон, не позволяющий сделки "неугодным".

Светлана Лобода
Светлана Лобода и Вера Брежнева врядли смогут продать свои дома/ instagram.com/lobodaofficial

Украинские певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые несколько лет работали и жили в россии и покинули ее из-за жестокой войны в Украине, теперь вряд ли смогут вернуть себе деньги за продажу собственной недвижимости в россии.

По информации Стархит, деньги артистки давно вывели на заграничные счета, а вот с элитными особняками в Подмосковье дела обстоят сложнее. В частности, Брежнева и Лобода - не единственные, у кого есть элитная недвижимость, также апартаментами в российской столице владеют Ани Лорак, Анна Седокова, Артем Умрихин (продюсер, солист Artik&Asti) — кроме Лорак, все они выехали из россии, после того, как последняя жестоко и нагло вторглась на территорию Украины.

"У Лорак и Лободы особняки в одном загородном поселке — в Истринском районе, в 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Вера Брежнева сейчас живет в Италии, ее дом площадью 400 квадратных метров, стоимостью 1 миллион долларов, находится в элитном подмосковном поселке "Миллениум Парк", что в 19 км от МКАД", — пишут СМИ.

Читайте также"Почему же вы все время врете": Лобода высказалась в отношении элитной недвижимости в Москве

Что будет, если украинские знаменитости, не имеющие российского гражданства, захотят продать эту недвижимость? Об этом рассказал специалист Сергей Романов, который посоветовал обратить внимание на Указ путина №81 от 01.03.2022 года. "В соответствии с ним для заключения сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество в России, в которой участвуют контрагенты из государств, которые ввели ограничения в отношении РФ и подконтрольные им лица — с 02.03.2022 года нужно получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. В остальном у иностранных граждан нет ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке", — комментирует юрист новшества в законодательстве.

Из этого можно сделать вывод, что украинские звезды, критиковавшие войну и нападение россии на Украину, испытают серьезные трудности при проведении сделок с недвижимостью. "Теперь им будет непросто (чаще всего невозможно) совершать любые сделки (продать, подарить и так далее) с недвижимостью в россии", — подчеркнул эксперт.

Напомним, россияне никак не могут оставить в покое все, что касается Украины. Так, в новом музыкальном рейтинге "Hot list", первые два места занимают украинские певицы: запроданка Ани Лорак и звезда украинской эстрады Тина Кароль.

Светлана Лобода Вера Брежнева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:30

Беларусь будет воевать, но не с Украиной: астролог рассказал, как Лукашенко шокирует Путина

05:00

В России рассказали, что будет с элитной недвижимостью Лорак, Брежневой и Лободы

04:40

"Это был шок": выяснилось, когда Путин решил покорить и уничтожить УкраинуВидео

04:10

Военный эксперт пояснил, как по противнику бьет уничтожение ВСУ русских складов с боеприпасамиВидео

03:40

Как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе: 7 простых фокусов для стильного образа

Реклама
03:40

Самое вкусное царское абрикосовое варенье из 2 ингредиентов: простой рецептВидео

03:10

В Украину ворвется ранняя и очень холодная осень: синоптики дали прогнозВидео

02:40

У России будут связаны руки после вероятного захвата Донбасса - ЖдановВидео

02:30

"Британская Ким Кардашьян" показала роскошные формы во время купания на закате

02:03

Как вывести пятна от кофе и чая в домашних условиях и без спецсредств

01:52

Экс-муж Ани Лорак показал очень личные фото с молодой возлюбленной

01:32

"Даже у Лукашенко не хватит смелости": Жданов оценил риск атаки оккупантов на украинские АЭС

01:06

78-летний Роберт Де Ниро отдыхает в Испании с любовницей, которая значительно моложе негоВидео

00:51

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

04 июля, понедельник
23:58

Унижали, морили голодом, обзывали: боец "Азова" пожаловался на условия пребывания в пленуВидео

23:52

Евгений Кошевой набил патриотическую татуировку в память о Кузьме Скрябине

23:34

Ненавидит Россию и презирает россиян: актриса из РФ дала интервью иностранным СМИ

23:27

Арестович рассказал, как ВСУ мастерски выбивают тылы противникаВидео

23:22

Российский критик заставляет Лайму Вайкуле озвучить позицию по Украине

22:52

Переломить наступательный потенциал: Зеленский поведал о самой сложной задаче ВСУ

Реклама
22:52

Звезда сериала Воронины поддержал войну в Украине, за что фанаты назвали его полудурком

22:34

Россия системно вывозит через Крым ворованное украинское зерно в Турцию - СМИВидео

22:30

"Как Вам, нормально веселиться?": украинцы поприветствовали Баскова в ТурцииВидео

22:08

Шеф-редактор "Дизель Шоу" назвал актрису Мишину "политической проституткой"

22:06

Мощные взрывы в Донецке: оккупанты отомстили гражданским после удара ВСУВидео

22:03

Уход из Лисичанска и логика войнымнение

21:44

Аномальный июль: синоптик назвал самый жаркий день месяцаВидео

21:42

"Люди быстро закрыли им рты": Ксения Мишина резко ответила на оскорбление руководителей "Дизель Шоу"Видео

21:40

Иван Яковина. Когда ждать Ленд-лиза и что именно поставят США в Украину?Видеоблоги

21:28

На остров не высаживались: стали известны подробности об украинском флаге на ЗмеиномВидео

21:03

В Европе резко взлетели цены на газ: в чем главная причина

20:59

РФ выбили со Змеиного с помощью американских HIMARS: у Зеленского раскрыли деталиВидео

20:58

Автомобиль Златы Огневич обстреляли оккупанты

20:50

"Это разрыв": авторы хита про "Вову" рвут Сеть новым видео о Борисе ДжонсонеВидео

20:47

Мама ведущего Славы Демина, избивавшая его до крови, добилась выплаты алиментов

20:41

Бен Стиллер объяснил, что его тронуло сильнее всего в истерзанной войной УкраинеВидео

20:22

Генерал США объяснил, как заставить РФ прекратить "ракетный террор" в УкраинеВидео

20:12

ПФУ начал платить повышенные пенсии за июль: когда украинцы смогут получить деньгиВидео

20:10

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

19:57

Деньги потекут рекой: 5 привычек, которые принесут невероятный финансовый успех каждомуВидео

Реклама
19:56

74-летняя Мэй Маск показала тело в бикини без ретуши

19:54

"Они отбросы планеты Земля": Кондратюк показал родное село, уничтоженное русскимиВидео

19:42

ВСУ отразили вражеский штурм и отбросили оккупантов на трех направленияхВидео

19:37

750 млрд долларов и 850 проектов: Украина представила план послевоенного восстановленияВидео

19:12

"Идет самый сложный период": астролог назвала опасную дату в июле для Украины - гороскопВидео

19:05

"Путин лично руководил наступлением": в МВД назвали причину отвода ВСУ из ЛисичанскаВидео

18:59

Будут ли женщин принудительно отправлять на фронт: ответ МинобороныВидео

18:42

"Люди теряют сознание прямо на улицах": в Мариуполе случилась настоящая катастрофаВидео

18:34

Экс-депутат Госдумы рассказал о вероятном преемнике ПутинаВидео

18:32

Глисты и коронавирус: какие анализы заставляют сдавать перед "свиданием" с ПутинымВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять