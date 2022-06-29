В российском музыкальном рейтинге "Hot list" лидируют Тина Кароль и Ани Лорак

Лорак, Повалий / соцсети

Российский шоу бизнес, как и все россияне, не могут прожить без украинских звезд.

Так, из-за развязывания войны и жестокой агрессии в отношении украинцев, вражеская сторона уже лишилась многих украинских артистов, которые оказались патриотами и не стали оставаться в стране-убийце.

В частности, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Макс Барских, которые ранее часто выступали в россии, жестко обозначили свою проукраинскую позицию и активно помогают пострадавшим мирным жителям и ЗСУ.

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Однако остались и такие звезды, которые предали свою страну и продолжают развлекать врага своими песнями. Среди таких - Ани Лорак, Таисия Повалий, киевлянка Анна Асти, певица Елка, Регина Тодоренко. Все они молчат о том, что россия напала на Украину и продолжают отсиживаться в москве.

Впрочем, россияне никак не могут оставить в покое все, что касается Украины. Так, в новом музыкальном рейтинге "Hot list", первые два места занимают украинские певицы: запроданка Ани Лорак и звезда украинской эстрады Тина Кароль.

В рейтинге также есть украинка Дорофеева.

Напомним, ранее певица Ирина Билык рассказала, что муж ее Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута поддерживает войну, которую РФ развязала в Украине.