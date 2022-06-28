Радуется убийствам украинцев: Билык рассказала, как муж Повалий поддерживает войну

Билык рассказала, как муж Повалий поддерживает войну / скриншот

Певица Ирина Билык рассказала, что муж ее Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута поддерживает войну, которую РФ развязала в Украине.

В программе "Ранок з Україною" певица отметила, что он смотрит телевизор и искренне радуется убийствам украинцев.

"Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами тут", – заявила певица.

Билык также отметила, что за нейтральную позицию она вычеркнула из своей жизни не только Повалий, но и Ани Лорак.

Читайте такжеЗаступился за куму: Анатолий Анатолич рассказал, чем Лобода лучше запроданок Лорак, Повалий и пр.Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". Пела она ее на украинском.

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