Радуется убийствам украинцев: Билык рассказала, как муж Повалий поддерживает войну

За нейтральную позицию певица вычеркнула из своей жизни не только Повалий, но и Ани Лорак.
Певица Ирина Билык рассказала, что муж ее Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута поддерживает войну, которую РФ развязала в Украине.
В программе "Ранок з Україною" певица отметила, что он смотрит телевизор и искренне радуется убийствам украинцев.
"Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами тут", – заявила певица.
Билык также отметила, что за нейтральную позицию она вычеркнула из своей жизни не только Повалий, но и Ани Лорак.
Читайте такжеЗаступился за куму: Анатолий Анатолич рассказал, чем Лобода лучше запроданок Лорак, Повалий и пр.Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". Пела она ее на украинском.
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