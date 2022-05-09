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Верх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинском

9 мая 2022, 14:45

Таисия Повалий развлекает убийц и их родных на концерте к 9 мая.

Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинском / скриншот

Певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян.

На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". При чем пела она ее на украинском.

Стоит отметить, что артистка уже длительное время живет и работает в России.

Повалий с начала полномасштабной войны в Украине оказалась в лагере украинских звезд-молчунов, которые продолжают кормиться в стане врага.

Артистка никак не комментировала вторжение рф в Украину, и не появлялась в социальных сетях. Пропажа нашлась - Повалий приняла участие в концерте Шансон года 2022, который состоялся в московском Кремле.

Украинская певица Ирина Федишин считает, что Таисия Повалий озвучила свою позицию этим выступлением.

Федишин отметила, что Повалий не заслуживает иметь украинский паспорт.

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