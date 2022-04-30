"Это не гражданка Украины": Федишин "наехала" на Повалий за песни и пляски в Кремле

Федишин "наехала" на Повалий за песни и пляски в Кремле / скриншот

Украинская певица Ирина Федишин считает, что Таисия Повалий озвучила свою позицию, выступив недавно в Кремле в дуэте со Стасом Михайловым, который отрицает войну в Украине и рассказывает о братских народах.

В интервью программе "Зірковий шлях" Федишин отметила, что Повалий не заслуживает иметь украинский паспорт.

"Это не гражданка Украины, потому что она против Украины. Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют, – высказала свое мнение артистка.

Напомним, певица Таисия Повалий с начала полномасштабной войны в Украине оказалась в лагере украинских звезд-молчунов, которые продолжают кормиться в стане врага.

Читайте такжеПетросян похвастался сумкой за 4 тысячи долларов перед раненым оккупантом на облезлой койкеАртистка никак не комментировала вторжение рф в Украину, и не появлялась в социальных сетях. Пропажа нашлась - Повалий приняла участие в концерте Шансон года 2022, который состоялся в московском Кремле.

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