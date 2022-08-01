Актер из сериала "Крепостная" ушел на фронт защищать Украину/ Facebook

Украинский актер Руслан Пахоми, который принимал участие в съемках четвертого сезона сериала "Крепостная", пошел с оружием в руках защищать Украину от врага.

Парень вступил в ряды ВСУ, а перед этим с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был в теробороне. Теперь он стоит на страже безопасности государства в родной Одесской области. Об этом сообщает "Суспільне", журналисты которого пообщались с актером прямо в окопе.

Пахоми сейчас служит в Измаильском пограничном отряде.

"Я записался в местную тероборону в Одесской области. Я на мгновение подумал, что если что то, а моя семья? Я просто из многодетной семьи, нас пятеро вообще и мать. А если сейчас придет орк и захочет всё забрать? И я решил, пошел в военный комиссариат", – рассказывает актер.

Сейчас он не только ловко владеет оружием, но и начал писать стихи.

В "Крепостной" сыграл барона

Опыт съемки в сериале "Крепостная" Руслан Пахоми вспоминает с удовольствием.

"К нам подходит режиссер, который занимался сугубо нами, и говорит: "О, ты нам подходишь, иди сюда". И нас загримировали, переодели и я сразу вжился в роль", – говорит актер.

Парень сыграл в киноленте барона. Однако четвертый сезон, в котором должны были показать Пахоми, еще не вышел на экраны из-за коронавируса и войны. Но ранее парень активно делился фотографиями со съемочной площадки.

Руслан Пахоми на съемках "Крепостной" / Facebook

Руслан Пахоми на съемках "Крепостной" / Facebook

Напомним, украинская актриса Ксения Мишина смонтировала забавный видеоролик со своей героиней из сериала "Крепостная" Лидией Шефер и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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