Украины нет в списке: Жанна Бадоева назвала список любимых стран

Жанна Бадоева / instagram.com/zhanna_badoeva

Украинская ведущая и бывшая жена известного клипмейкера Алана Бадоева Жанна опубликовала список своих любимых стран. Украины, страны, в которой она проработала и прожила много лет, в списке нет.

"Меня часто спрашивают: какая страна вам в путешествиях понравилась больше всего? Но я никак не могу сказать и выбрать. Я побывала в таком количестве стран , что не то что бы выбрать, а порой и вспомнить даже сложно где я была", - жалуется она.

По ее словам, ее личный топ состоит из нескольких стран: Италия, Израиль, Литва. "Хотя сюда могу добавить и Майорку, и Панаму, и Японию, и некоторые места Америки", - добавила она, умолчав об Украине и о жестокой войне, в которой гибнут мирные украинцы.

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Некоторые комментаторы написали, что нет лучше страны, чем Украина. Однако ведущая никак не отреагировала на попытки украинцев достучаться до нее.

Напомним, ранее известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев говорит, что испытал глубокое разочарование, осознав, что работал ранее с бесхребетными, испуганными и лживыми людьми - русскими звездами. Об этом он заявил в интервью для немецкого издания KALTBLUT.

"На протяжении двух десятков лет мои работы занимали верхние строчки хит-парадов стран СНГ и России, в частности. Иногда первая десятка клипов состояла полностью из моих работ. Так было, и это было частью моей жизни. Но война не оставила мне выбора. Более того, люди, россияне, все те артисты, с которыми я работал, все они не оставили мне выбора", – высказался клипмейкер.