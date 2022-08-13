'По домашнему': Горбунов, Дорофеева, Огневич и другие звезды пришли в гости к Зеленскому

На мероприятии также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская и министр МВД Денис Монастирский.
Телеведущий Юрий Горбунов вместе с другими звездами украинского шоу-бизнеса посетили Мариинский палац.
На своей стараничке в Instagram Горбунов сообщил, что в резиденции президента Украины Владимира Зеленского прошло вручение наград детям-героям.
"Сегодня имел честь быть ведущим невероятного мероприятия – вручение наград детям-героям! Поздравлял детей лично Президент! А артисты-коллеги вручали детям подарки от себя! Душевно было! По-домашнему!", - подписал снимки Горбунов.
На встрече также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская и министр МВД Денис Монастирский.
"Еще раз благодарим вас, наши дети-герои! С таким будущим поколением, наша страна -цветущая, прогрессивная, демократическая и свободная страна!! Слава вам, подрастающее поколение!! Сегодня вы получили поздравления от Президента и Первой Леди Елены Зеленской, подарки от звезд!! Вы лучшие!! Гордимся вами!!", - поделился Горбунов.
Напомним, тлеведущий и продюсер Юрий Горбунов заявил, что все россияне в той или иной степени виновны в войне в Украине.
"Невиновных русских - нет. От начала войны я не отвечаю ни одному из коллег из России. У меня нет моральных сил им ответить. Вызывает странную улыбку, когда ты слышишь от Собчак: "При чем здесь обычные люди? Почему мы должны страдать? Почему нам закрывают магазины". Поэтому и закрывают! Вы посмотрите на статистику: за время войны из Украины выехало 6 млн человек. Из них уже 1,5 млн вернулись. А из России, где нет войны, выехало 7 млн человек. Они не хотят иметь ничего общего с этим режимом. А может это те самые люди, которые должно выйти на Болотную площадь на майдан?", - задался риторическим вопросом Горбунов.
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