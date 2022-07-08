"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

Телеведущий уверен, что между нашими народами образовалась пропасть в десятки лет.
Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов заявил, что все россияне в той или иной степени виновны в войне в Украине.
В интервью Алине Доротюк он отметил, что украинцы и россияне очень разные люди.
"Невиновных русских - нет. От начала войны я не отвечаю ни одному из коллег из России. У меня нет моральных сил им ответить. Вызывает странную улыбку, когда ты слышишь от Собчак: "При чем здесь обычные люди? Почему мы должны страдать? Почему нам закрывают магазины". Поэтому и закрывают! Вы посмотрите на статистику: за время войны из Украины выехало 6 млн человек. Из них уже 1,5 млн вернулись. А из России, где нет войны, выехало 7 млн человек. Они не хотят иметь ничего общего с этим режимом. А может это те самые люди, которые должно выйти на Болотную площадь на майдан?", - задался риторическим вопросом Горбунов.
Он подчеркнул, что именно этим украинцы отличаются от россиян.
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Напомним, после вторжения России в Украину весь мир осознал, что на самом деле представляют собой россияне.
Телеведущий Юрий Горбнунов на своей страничке опубликовал видео, на котором видна реакция людей на жителей России.
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