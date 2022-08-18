Путинист Владимир Машков впервые отреагировал на проукраинскую позицию дочери

Владимир Машков отреагировал на проукраинскую позицию дочери / instagram.com/masha_mashkova_official

Российский актер и закоренелый путинист Владимир Машков в Крыму принял участие в мероприятии, посвященном созданию Университета креативных индустрий. Его рашисты рассчитывают открыть на оккупированном полуострове.

Так, промаринованный росспропагандой артист с уверенностью заявляет, что санкции, которые на РФ и него лично накладывает весь мир - бред, отмена российской культуры - выдумки, а Советский союз был раем на Земле.

"Я жил в Советском Союзе, учился в Советском Союзе. Мне очень нравится Советский Союз. ... А сейчас мы живем в уникальной, абсолютно невероятной, развивающейся стране. Которая наконец поднимает голову после многих десятилетий унижения. Мы сильные, умные, талантливые люди. Отменить нас нельзя, более того, это не приведёт ни к чему. А санкции - дело наживное", - цитируют актера-путиниста россСМИ.

Также он впервые публично отреагировал на антивоенную и проукраинскую позицию его единственной дочери Марии, также актрисы, которая сейчас проживает США. Она не единожды осуждала отца за его поддержку войны в Украине, а также высказывала предположение, что его будет ожидать суд в Гааге.

На вопрос, что думает о позиции Машкова дочь, и какие между ними сейчас отношения, актер ответил односложно: "Мне не хотелось бы об этом говорить".

Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.

Другие новости: