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Дочь путиниста Машкова рассказала, что ждет РФ и ее отца: трибунал в Гааге и зомбирующая пропаганда

7 мая 2022, 02:13

Актриса уверена, что война - преступление такого рода, которому нет оправдания.

Мария Машкова высказалась о трибунале для путина и Владимира Машкова / Коллаж

Российская актриса Мария Машкова, дочь одного из самых рьяных путинских пропагандистов, актера Владимира Машкова, рассказала про суть кремлевской пропаганды, и почему путин с его приверженцами заслуживает суда в Гааге.

Машкова дала интервью CNN в котором заявила о полном несогласии с войной в Украине. Также она отметила - отец пытался принудить ее вернуться из США в россию, покаяться, стать примерной россиянкой и принять рашистскую идеологию. Машкова ответила отказом и продолжает говорить о войне, как о преступлении против независимого государства.

Актриса отказалась работать в россии, и предполагает, что на родине ее может ждать наказание: "Мне позвонили, сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах – всех артистов проверяют на позицию. Каждого. "Поэтому мы сейчас отправляем списочек артистов и вернемся к вам с решением". Я подумала, ну это все. А они перезвонили через неделю и сказали: "Нет-нет, пусть Машенька возвращается". Ну а дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Туда входит война. Ну у нас то войны нет, могут докопаться, что это "спецоперация". Посмотрим, что будет. Могут подать на меня в суд".

Впрочем, такой вариант развития событий ее не пугает - Машкову с россией не связывают материальные ценности, которые можно было бы отнять. Больше ее беспокоет уровень пропаганды, которые разъедает даже самые крепкие умы, и диктует свои условия во всех сферах жизни россиян.

"Суть пропаганды – убедить тебя, что ничего не надо делать. А любая пассивность – это все. Русские скатываются в тоталитарный режим. Я не знаю, может скатились уже. Но по горочке точно едут. Даже без картонки под жопой", - отмечает Мария Машкова.

Также артистка убеждена: главного идеалиста этой дурной пропаганды, главного тирана, развязавшего войну в Украине, президента рф путина ждет тибунал в Гааге: "Я считаю да, абсолютно, он заслуживает суда. Справедливого и открытого, где мы увидим все доказательства".

При этом она понимает: на скамью подсудимых вместе с путиным сядут и его соратники, среди которых может оказаться и ее отец. Владимир Машков всецело поддерживает войну в Украине и даже украсил здание Московского театра Олега Табакова, которым заведует с 2018 года, огромной буквой Z, сложенной из георгиевских ленточек.

Кроме того Машков был одним из артистов, выступивших на концерте в Лужниках, посвященном годовщине аннексии Крыма.

О вероятном суде над отцом Мария рассказала так: "То, о чем я подумала, когда увидела Лужники. Я испугалась этого. У меня просто возник вопрос, что я могу как дочь, имея сложные отношения с отцом, но которая его любит, что я могу сделать для него. Я выяснила две вещи. Первое – если у меня будет паспорт (США - прим. редактора), я смогу подать на воссоединение с семьей и забрать папу. Второй вариант, допустим в России революция, кто-то другой приходит и выводит людей, которые отвечали за пропаганду. Я представила, что я могу приехать и сказать: "У всех были запутавшиеся родственники".Читайте такжеПляски на перевернутом кресте: Киркоров шокировал новой выходной и спровоцировал скандал в России

Ранее в Сети появился полный список продажных российских артистов-разжигателей войны в Украине.

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