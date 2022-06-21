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"Мы не понимаем, как нам завидует Америка": дочь пропагандиста Машкова разорвала отношения с отцом

21 июня 2022, 23:44

Актриса рассказала о сложностях в общении с российскими родственниками, которые верят в пропаганду.

Мария Машкова разорвала связь с отцом, Владимиром Машковым, из-за войны в Украине / Коллаж

Российская актриса Мария Машкова в интервью для международного телеканала осудила войну в Украине, а также приверженцев рашистской идеологии, к коим принадлежит и ее отец, актер Владимир Машков.

Перед своим публичным выступлением артистка решила поговорить с папой, предупредить о своем решении. Между ними состоялся тяжелый разговор, после которого каждый пошел своей дорогой, не желая отступиться от своих убеждений.

Машкова продолжает публично выступать против войны, и в своем недавнем посте в Instagram подняла тему, которая, как и война, затронула миллионы людей на всем земном шаре. Мария заговорила о родных и близких людях, которые оборвали связи из-за войны в Украине

"Надежды нет. Больно. Жалко. Особенно всех. Мы считаем, что они в секте фашистской под управлением соловьево-симоньянским, а они считают, что мы не понимаем, как сильно завидует нам Америка, которая войну и развязала, и "вообще вы бандеровцев поддерживаете, нацики, недобитые". Замкнутый круг. Мы друг друга не слышим. Не понимаем. Информацию берём из разных ресурсов", - грустно заявляет Машкова.

Ее воспитывала бабушка, с которой удалось сохранить связь, несмотря на разницу во взглядах, но "между нами будто висит что то страшное, большое и мертвое… Но мы вместе. Просто не говорим о самом важном сейчас для меня. Войне".

Что же касается Владимира Машкова, то тут актриса предпочла отстраниться от своего рашистского родича, любителя кремлевской пропаганды. Она все еще надеется сохранить в себе хоть какие-то крохи любви к отцу, но признается, что делать это все сложнее. "Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца в футболке с фашистско-зиганутой символикой доставляет мне физическую боль и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность", - говорит актриса.

Мария Машкова разорвала связь с отцом, Владимиром Машковым, из-за войны в Украине / instagram.com/masha_mashkova_official

Несмотря на это, артистка убеждена, что однажды правда восторжествует, наступит мир, а вместе с ним и взаимопонимание: "Я не одна. Таких, как я, не тысячи. Таких, как я, миллионы. Я обнимаю каждую дочь и сына, которому то самое "мертвое большое страшное" мешает обнять своего отца или мать… а иногда и мужа, и брата…пусть и у них и у нас за это время любовь вытечет не до конца…. Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшить…"

В комментариях поклонники поддерживают Марию - благодарят за стойкость позиции вопреки давлению близких людей, а также делятся аналогичными историями:

"Маша! Вы любовь. Берегите себя. У вас чудесный муж и дочки. И взгляды".

"Вы не одна, Машенька ❤️ обнимаю".

"Маша, спасибо вам за искренность! Время все расставит! Сил вам!"

"Все це дуже страшно. Але. Дякую вам!"

"Сохранить человечность в себе намного ценнее, чем сохранить связь с человеком, который принуждает видеть мир его глазами… Спасибо Вам, ведь нас таких много, кто разорвал связь…"

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Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.

Другие новости:

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