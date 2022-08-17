"Еще бы пару километров...": как ведущий Даниэль Салем, воюющий на юге Украины, стал 600-ым

Даниэль Салем рассказал почему на войне его называют 600-ым / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер, ресторатор и ведущий Даниэль Салем, как и многие отечественные знаменитости, отправился на фронт в первые же дни полномасштабной войны в Украине.

Где сейчас находится артист - военная тайна. Однако Салем все же намекнул, что его отряд проводит разведывательную операцию на юге Украины: "Разведка – это далеко не всегда стрельба. Чаще – это много и долго идти. Больше всего она тренирует – терпение и выносливость. Хотел бы вам признаться, где мы… но военную тайну никто не отменял. Могу только намекнуть: еще бы пару километров и купили бы на херсонском базаре арбузиков… но сезон долгий. Скоро", - рассказывает ведущий.

Также он на своей странице в Instagram поделился прозвищем, которым его называют сослуживцы с легкой руки Коли Серги. Салем - высокий и крепкий мужчина, за что музыкант прозвал его 600-ым, то есть "крупногабаритным грузом".

"Коля меня называет 600-й (крупногабаритный груз). И добавляет: мол, если меня ранят, то никто не захочет меня нести", - говорит Даниэль.

Военный сопроводил свой рассказ коротким видеороликом, на котором он со своими "12 друзьями Оушена" разведывает местность. В комментариях ведущего и его товарищей благодарят за службу.

Ранее стало известно, что 53-летний украинский актер, звезда сериалов Крепостная и Поймать Кайдаша, Андрей Луценко ушел на фронт, защищать Украину в составе приграничного отряда.

Также украинский певец и музыкант Иван Дорн рассказал, при каких обстоятельствах готов вернуться к выступлениям в РФ - для этого он назвал целых четыре условия.

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