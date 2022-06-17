"Левое ухо не будет слышать": известного телеведущего контузило

Даниэль Салем защищает Украину от российских оккупантов/ Instagram 1+1

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который сейчас служит в рядах ВСУ поделился видео одного боя. Он сообщил, что его контузило, а в их отряде четыре бойца получили легкие ранения.

В своем Instagram Даниэль Салем опубликовал видео, состоящее из нескольких фрагментов. По нему можно увидеть, как прошел один день и одно боевое задание одной боевой группы украинских воинов. И оценить боевой настрой украинцев, которые защищают свою землю. Видео сопровождается отборным солдатским юмором и демонстрирует боевые ранения, отчего пост обозначен такой, что содержит потенциально неприемлемый контент, пишет Новое время.

На видео, которое начинается с чашки кофе, Салем предупреждает, что "будет жарко", и далее бойцы его отряда с противотанковыми орудиями стреляют в противника. Далее идет бой. Видео заканчивается тем, что бойцы отряда отдыхают после боя и обсуждают ранения. Сам же автор видео лежит на земле. Всего в отряде четыре трехсотых, они получили легкие ранения и их готовятся вывезти в безопасное место. Также на видео показан автомобиль с выбитыми стеклами.

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"Близко… Люблю тебя, моя Украина! Не устаю говорить тебе об этом! Воины! Козаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия, а так я в строю", — подписал Даниэль Салем свое видео.

Видео прокомментировали коллеги и друзья Салема Катя Осадчая, Даша Астафьева, Иракли Макацария: "Береги себя", Данькааа, и смех, и грех, когда уже этих тварей переебашат. Сил вам и такого боевого настроя", "Береги себя, брат".

Напомним, с самого начала войны Даниэль Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Он отправился защищать родную Одессу от российских оккупантов. В терробороне он с начала войны, а 26 марта попал под обстрел. Как рассказал Салем в Instagram, вражеская пуля прошла через водительскую дверь авто, за рулем которого был звездный защитник.