Влетела пуля: известный украинский телеведущий попал под обстрел оккупантов

Даниэль Салем / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский телеведущий Даниэль Салем отправился защищать родную Одессу от российских оккупантов. В терробороне он с начала войны, а 26 марта попал под обстрел.

Как рассказал Салем в Instagram, вражеская пуля прошла через водительскую дверь авто, за рулем которого был звездный защитник.

К счастью, в Даниэля Салема оккупанты не попали. Более того, за рулем он ехал с противотанковым гранатометом под ногами, его тоже не зацепило. В то время как корпус авто и салон пронзило.

"И пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные – мимо пролетят", – запел Даниэль Салем.

"Я выбор сделал давно, и не прощу я им детей и в плен ни кого не возьму. Не хочу я войны, не хочу боли… Мы победим, потому что мы умеем любить, умеем дышать полной грудью, умеем смеяться страху в лицо", – написал ведущий.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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