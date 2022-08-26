Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского за заявление о "невинной жертве" Дугиной

Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского за то что он пожалел Дугину / facebook.com/maria.burmaka

Украинская певица, Народная артистка Украины Мария Бурмака гневно обратилась к главе католической церкви Папе Римскому Франциску. Деятель оскандалился, называя воинственную рашистку и дочь идеолога российского фашизма Александра Дугина Дарью "невинной жертвой войны".

Франциск произнес компрометирующую речь в День Независимости, чем вызвал в свой адрес множество возмущенных отзывов.

Не осталась в стороне и Мария Бурмака. На своей странице в Facebook она опубликовала раздумья о том, что Папа, очевидно решил усидеть не двух стульях, и своим малодушием разочаровал тысячи католиков в Украине и мире.

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"Папе Франциску, вероятно, все равно, но наши сердца уже не с ним. И мое сердце тоже. И какой же он Папа сердец, если в них он плюнул. Рано или поздно каждый, и даже Папа Римский, должен избрать на чьей он стороне, добра или зла. "Над" войной быть невозможно. Дарья Дугина была идеологом уничтожения украинцев. Как и отец. Украина к ее гибели не имеет никакого отношения, и если бы меня спросили, что такое Божья Кара, я бы ответила - вот это она и есть! Бог все видит! А Папа Франциск ни разу не приехал взглянуть на страшные дьявольские преступления в Украине. Наступает момент, когда невозможно держать нейтралитет. Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем и нет абсолютной справедливости", - пишет певица.

Поклонники Бурмаки разделяют ее возмущения и намекают на то, что 266-ый Папа Римский решил задобрить РФ.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

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