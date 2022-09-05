Звезду Сватов "похоронили" живьем на окраине Москвы

Федора Добронравова заживо похоронили русские папарацци / instagram.com/dobronravov.fedor

Российский актер Федор Добронравов, известный ролью Ивана Будько в сериале Сваты, был найден мертвым на московских выселках. Эксперты утверждают, что его закопали живьем.

Такие заголовки недавно потрясли росСМИ. Сам артист поспешил дать опровержение в эфире одного из российских телеканалов. Добронравов признался - это не первый раз, когда его "хоронят" в желтой прессе.

"Появились сообщения, что на окраине Москвы нашли тело. Мое тело! Мне из Таганрога и других стран начинают звонить. Но это же люди, которые зарабатывают деньги. Меня сколько уже хоронят", - рассказывает актер.

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Он также признался. что спокойно реагирует на подобные выдумки, ведь понимает, что даже писакам-желтушникам нужно зарабатывать на чем-то деньги. Тем не менее он огорчен, что его родным не всегда хватает хладнокровия в таких вопросах - его друзья и знакомые не на шутку испугались, узнав о выдуманной смерти Добронравова.

К грязным провокация российская желтая пресса прибегала и ранее. Например, заживо "похоронила" Аллу Пугачеву, сделав акцент, что муж, комик Максим Галкин, отказался провожать ее в последний путь.

Ранее Джейн Фонда поделилась со своими поклонниками печальной новостью. 84-летняя актриса сообщила, что ей диагностировали рак, а именно неходжкинскую лимфому, и она начала химиотерапию.

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