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"Мне очень повезло": 84-летняя актриса Джейн Фонда сообщила, что у нее рак

3 сентября 2022, 10:52

Американская актриса сообщила о своей болезни, но добавила, что она не собирается сдаваться.

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Джейн Фонда. ua.depositphotos.com

Американская актриса Джейн Фонда поделилась со своими поклонниками печальной новостью. 84-летняя актриса сообщила, что ей диагностировали рак, а именно неходжкинскую лимфому, и она начала химиотерапию.

"Это очень хорошо поддающийся лечению рак. 80% людей выживают, так что мне очень повезло. Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения. Я понимаю, и это больно, что я имею привилегию в этом. Почти каждой семье в Америке приходилось сталкиваться с раком в тот или иной момент, и слишком многие не имеют доступа к качественной медицинской помощи, которую получаю я, и это неправильно", - говорит актриса.

По ее словам, также важно говорить не только о лечении, а и о причинах рака. "Например, люди должны знать, что ископаемое топливо вызывает рак. Как и пестициды, многие из которых основаны на ископаемом топливе, как мой", - говорит она.

Видео дня

"Рак — учитель, и я обращаю внимание на уроки, которые он преподносит мне. Одна вещь, которую он уже показал мне, — это важность сообщества. О росте и углублении своего сообщества, чтобы мы не были одиноки. И рак, наряду с моим возрастом — почти 85 лет — определенно учит важности адаптации к новым реалиям", - говорит она.

По ее словам, мы переживаем самое важное время в истории человечества, потому что от того, что мы делаем или не делаем прямо сейчас, будет зависеть, каким будет будущее.

"Я не позволю раку помешать мне делать все, что в моих силах, используя все средства", - добавила актриса.

Напомним, ранее российский телеведущий Андрей Малахов появился на людях без парика. Ранее подозревали, что у него обнаружили рак.

20 августа Малахова все же удалось заснять на камеру. Один из присутствующих на мероприятии в российском Обнинске записал видео с Малаховым и разместил его в соцсети.

"Андрюшенька сегодня у нас в Обнинске, свеж и прекрасен! Без парика", - подписал кадры житель Калужской области.

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