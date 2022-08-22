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На фоне слухов о раке: в сеть слили фото Андрея Малахова без парика

22 августа 2022, 11:01

Телеведущий Андрей Малахов временно не появлялся на людях.

Андрей Малахов
Появилось фото Андрея Малахова без парика / скриншот

Российский телеведущий Андрей Малахов появился на людях без парика. Ранее подозревали, что у него обнаружили рак.

20 августа Малахова все же удалось заснять на камеру. Один из присутствующих на мероприятии в российском Обнинске записал видео с Малаховым и разместил его в соцсети.

"Андрюшенька сегодня у нас в Обнинске, свеж и прекрасен! Без парика", - подписал кадры житель Калужской области.

Отсутствие парика позволило рассмотреть, что же творится с волосами шоумена. Оказалось, что ведущий просто сделал неудачную стрижку, волосы его торчат ежиком во все стороны.

Андрей Малахов без парика
Андрей Малахов без парика / соцсети

Напомним, российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, поразила худощавым видом. В сети появилось фото пропутинской артистки в купальнике, которое повергло в шок россиян.

Также сообщалось, что 66-летняя певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, опубликовала фото с пляжа, на котором позировала в закрытом бикини.

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