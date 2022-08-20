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"Переживает за Украину": Гагарина шокировала россиян усохшим видом

20 августа 2022, 22:10

Полина Гагарина поразила снимком в купальнике.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / скриншот

Российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, поразила худощавым видом.

В сети появилось фото пропутинской артистки в купальнике, которое повергло в шок россиян.

"Полина Гагарина шокировала поклонников своей чрезмерной худобой", - говорится в подписи к фото.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / скриншот

Некоторые пользователи сети даже предположили, что так ее организм реагирует на поддержку российского вторжения в Украину.

"Если это делает человека счастливым, то флаг ей в руки! Ее же жизнь", "Да сколько можно. Она уже сколько лет "шокирует", "Переживает за Украину", - писали в комментариях под фото.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.

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