"Переживает за Украину": Гагарина шокировала россиян усохшим видом

Полина Гагарина поразила снимком в купальнике.
Российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, поразила худощавым видом.
В сети появилось фото пропутинской артистки в купальнике, которое повергло в шок россиян.
"Полина Гагарина шокировала поклонников своей чрезмерной худобой", - говорится в подписи к фото.
Некоторые пользователи сети даже предположили, что так ее организм реагирует на поддержку российского вторжения в Украину.
"Если это делает человека счастливым, то флаг ей в руки! Ее же жизнь", "Да сколько можно. Она уже сколько лет "шокирует", "Переживает за Украину", - писали в комментариях под фото.
Ранее украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.
Также мы писали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.
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