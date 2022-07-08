"Ты же жила у меня дома!": Приходько раскрыла подлую сущность путинистки Гагариной

Певицы раньше дружили, но Приходько, узнав свою коллегу поближе, изменила мнение о ней.
Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.
В интервью музыкальному порталу "Музвар" певица заявила, что Гагарина подставила ее, невзирая на дружбу.
"Мы с ней дружили, она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни "Между нами небо", которую мы записали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее пригласила, она надевала мои украшения, жила у меня дома. Мы очень дружили", – рассказала Приходько.
По словам певицы, дружба прекратилась, когда Гагарина начала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе. На тот момент Приходько с ним сотрудничество прекратила.
Певица отметила, что тогда вычеркнула бывшую подругу из жизни.
"Ты же жила у меня дома, ты ела со мной за столом, ты приезжала в Киев, надевала мои украшения. А потом такой плевок сделала в мою сторону", – сказала Приходько.
Читайте такжеДырки российского шоу-бизнеса: Полякова рассказала, как "похоронила" Гагарину и "голубей мира"По словам певицы, увидев Гагарину на пропагандистских российских концертах в поддержку войны против Украины, она только подтвердила свое мнение о коллеге.
"Когда она вышла в "Лужниках", я увидела, что какой мразью она была – такой и осталась. А что изменилось?", – отметила Приходько.
Ранее украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.
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