"Зачем выставлять такое фото?": 66-летняя Долина в бикини вызвала отвращение у россиян

Лариса Долина / скриншот

66-летняя певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, продолжает будоражить поклонников.

На этот на своей страничке в Instagram (который кстати запрещен в России) она опубликовала фото с пляжа, на котором позировала в закрытом бикини.

Этот снимок многие сочли слишком откровенным для 66-летней артистки. Даже российский стилист Алексей Трунов дал Долиной совет - не выставлять на обозрение публики такие кадры.

Лариса Долина / скриншот

"Зачем ей выставлять такое фото в сети? Это для молоденьких девочек хорошо, чтобы, так сказать, показать товар лицом. Но вам это зачем, Лариса Александровна?!", - возмущается стилист.

Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.

Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи.

Теперь Долина выступила с заявлением, что ей не по душе европейский образ жизни.

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