Лариса Долина / instagram.com/larisa.dolina.official/

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.

Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи.

Теперь Долина выступила с заявлением, что ей не по душе европейский образ жизни. Знаменитость подчеркнула, что атмосфера в российской столице ей очень близка, как и сам ритм жизни в Москве. Певица назвала себя "бегущим человеком". "Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно", — заявила артистка.

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Напомним, ранее российскую певицу Ларису Долину, которая сильно любит убийцу путина и поддерживает ее в геноциде украинцев, "ткнули носом" в грубую ошибку, которую она допустила.

Как сообщает портал Blitz, певица решила блеснуть знаниями русского языка и опозорилась. В частности, вместо слова "прийти" написала "придти". Однако прислушиваться к фоловерам "путинистка" не стала. Вместо этого, она включилась в перепалку с внимательными фанатами. На замечание об ошибке певица указала поклоннику на его пунктуацию.