Лариса Долина / instagram.com/larisadolina_official

Российскую певицу Ларису Долину, которая сильно любит убийцу путина и поддерживает ее в геноциде украинцев, "ткнули носом" в грубую ошибку, которую она допустила.

Как сообщает портал Blitz, певица решила блеснуть знаниями русского языка и опозорилась. В частности, вместо слова "прийти" написала "придти". Однако прислушиваться к фоловерам "путинистка" не стала. Вместо этого, она включилась в перепалку с внимательными фанатами. На замечание об ошибке певица указала поклоннику на его пунктуацию.

"Да, именно так пишется слово "придти". А Вы возражаете? В таком случае, Вам придется иметь дело с теми, кто, вообще, придумал русский язык! А еще, Вам бы расставить знаки препинания. Вы в курсе, что такое пунктуация? Похоже, что нет", - сказала Долина.

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Напомним, ранее певица Лариса Долина, которая не так давно открестилась от Украины, поразила постаревшим видом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в костюме с глубоким декольте.