66-летняя Лариса Долина шокировала морщинистым декольте

Певице не удалось скрыть заметно постаревшее тело.
Певица Лариса Долина, которая не так давно открестилась от Украины, поразила постаревшим видом.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в костюме с глубоким декольте.
Несмотря на то, что запись 66-летняя певица делала с помощью фильтров, ей не удалось скрыть морщины на шее и груди.
Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Гордон выступил с критикой Ларисы Долиной, бывшей одесситки, которая разразилась тирадой о нелюдях-украинцах, "российском" Донбассе и искоренении фашизма.
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Автор: Сергей Коломиец