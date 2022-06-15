66-летняя Лариса Долина шокировала морщинистым декольте / скриншот

Певица Лариса Долина, которая не так давно открестилась от Украины, поразила постаревшим видом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в костюме с глубоким декольте.

Несмотря на то, что запись 66-летняя певица делала с помощью фильтров, ей не удалось скрыть морщины на шее и груди.

скриншот

Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Гордон выступил с критикой Ларисы Долиной, бывшей одесситки, которая разразилась тирадой о нелюдях-украинцах, "российском" Донбассе и искоренении фашизма.

Читайте также: